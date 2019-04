Gedenkwinkel vertrekt uit centrum van Valkenswaard

,,We hebben bijna drie jaar in het centrum van Valkenswaard gezeten”, vertelt Renske Fiddelaers, directeur van het bedrijf. ,,We hebben flink geïnvesteerd in het werven van bekendheid. Bij de bakker of slager is het namelijk duidelijk waarvoor je naar binnen gaat, dat geldt voor een gedenkwinkel niet direct natuurlijk.”

Het doel van de gedenkwinkel was vanaf het begin helder. ,,We wilden drempelverlagend zijn wat betreft verlies en rouw.” Het doel lijkt voor Fiddelaers behaald te zijn. ,,We merkten dat mensen de winkel steeds gemakkelijker konden vinden en zomaar even binnen kwamen lopen.”

Toch verhuist de winkel nu naar het rouwcentrum in Heeze, puur om praktische redenen, volgens Fiddelaers. ,,Met de verhuizing komt straks alles weer op één plaats. Dit zorgt ervoor dat we ook veel flexibeler zijn, omdat er altijd iemand aanwezig is in het pand. Leonne en Daniëlle, die in Valkenswaard in de winkel stonden, zullen gewoon meeverhuizen naar Heeze.”