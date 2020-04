Geen activiteiten, maar ook geen compensatie voor boerenbedrijven in de recreatiesector

Het terras van de Malpie Hoeve in Valkenswaard had zondag met het mooie weer vol moeten zitten met mensen, terwijl kinderen aan het spelen waren in de speeltuin, maar het was er stil. ,,Normaal is het een komen en gaan van mensen”, vertelt Francien Willems, mede-eigenaar van de Malpie Hoeve. ,,April, mei en juni zijn belangrijke maanden voor ons.”