Geen carnaval? Borkel moet er niet aan denken

VALKENSWAARD - In Borkel en Schaft willen ze er nog niets van weten maar in Valkenswaard zijn alle Striepersgatse carnavalsactiviteiten voor het komend seizoen afgelast. Rond de ‘elfde van de elfde’ wordt de regerend prins Joep d’n Urste van zijn waardigheden ontdaan. Voor ’t eerst sinds het begin in 1952 kent Striepersgat daarmee een prinsloos tijdperk.

Joep Thomassen regeert als 67ste prins in het coronajaar over Striepersgat. Rond 11 november, het moment waarop normaal de nieuwe prins gekozen wordt, vindt in kleine kring de abdicatie van Joep d’n Urste plaats. Pas in november 2021 wordt onder normale omstandigheden de 68ste prins van Striepersgat gekozen.

Kom met ideeën

Voor het komende carnavalsseizoen zijn er dan ook geen officiële openbare carnavalsactiviteiten in Valkenswaard: geen prins, geen optocht, geen zittingsavonden. De organisatie Striepersgatse Openbare Carnaval roept verenigingen en ieder ander op ideeën te spuien om toch op een alternatieve wijze invulling te geven aan het carnavalsseizoen. Volgens woordvoerder Bas van Gorp staat er nog niets op het programma. Als mogelijkheden noemt hij een online carnavalsquiz en verder verwijst hij naar de alternatieve activiteiten van de corso-organisatie. ,,Met bloemenkunst en een fototentoonstelling leefde het corso toch nog enigszins. Ook wij zullen er als overkoepelende groep alles aan doen om het carnavalsgevoel te koesteren.”

Nieuwe carnavalsstructuur

Ook wordt de komende periode in Valkenswaard gewerkt aan een nieuwe carnavalsstructuur. Al enige tijd is een club van mensen bezig om in Striepersgat een nieuwe, moderne structuur op poten te zetten. Op dit moment kent de overkoepelende organisatie nog ’n stichtingsvorm waarbinnen de plaatselijke carnavalsverenigingen indirect via de ‘Carnavals Federatie Striepersgat’ een stem hebben. Volgens Bas van Gorp, lid van ‘CV Vijf Vur Halluf Elluf’, is er alles op gericht om te komen tot één allesomvattende organisatie. Gestreefd wordt naar een verenigingsvorm. ,,Waarbij de belangrijkste doelstelling is om echt naar buiten gekeerd te zijn.”

Niet alles op z’n gat

In Borkel en Schaft willen ze nog niets weten van het afschaffen van carnaval in 2021. ,,We willen nog niet alles op zijn gat leggen”, vertelt Hein Schellekens, secretaris van CV De Mulkslobbers. ,,We hebben voor nu alle activiteiten tot het einde van het jaar stopgezet, maar willen voor januari wel gaan kijken wat we kunnen doen.”

De carnavalsprins van afgelopen seizoen zal aftreden, maar er is voor komend carnavalsseizoen geen prins. ,,We hadden eigenlijk een prins, maar die heeft zich teruggetrokken, dat is begrijpelijk”, aldus Schellekens. ,,Op dit moment is er het plan om in ieder geval de dansmarietjes wel te laten optreden in januari, zij willen hun dansje laten zien aan de mensen natuurlijk. En we hopen dat we de zittingsavonden met de tonpraoters naar januari kunnen verplaatsen, afhankelijk van alle maatregelen uiteraard.”