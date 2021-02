Geen carnaval in Valkenswaard, maar wel Striepersgats-ge-mis

Necrologie Een directeur moet niet alles willen weten, vond overleden Nat­lab-baas Kees Teer (1925-2021)

20 januari Philips beschikt met het Natlab over een van de beste researchlabs in de wereld en dat heeft een positief effect gehad op het technologiegehalte van Nederland. Aldus prof. dr. ir. Kees Teer in 1999. En, zo benadrukte hij, dat zei hij niet omdat hij er 35 jaar gewerkt had. Teer, die deze week op 95-jarige leeftijd overleed, begon in 1950 op de televisie-afdeling van het Natuurkundig Laboratorium. Hij zou er blijven tot zijn afscheid in 1985, vanaf 1968 als hoogste baas.