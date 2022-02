Geen disco, maar alleen eten en drinken in Valkenswaards Rijtuigenmuseum

Keuze bij De Pionier in Valkens­waard: gymzaal of beweegruim­te?

VALKENSWAARD - De Valkenswaardse gemeenteraad staat voor een moeilijke keuze voordat er een definitief besluit wordt genomen over de vernieuwbouw van basisschool De Pionier. Komt er een volwaardige gymzaal of is een beweegruimte genoeg? De beslissing valt op 24 februari, in de laatste raadsvergadering van deze zittingsperiode.

16 februari