Geen gewone optocht en geen prins, maar Waalre viert toch carnaval

Want de traditie van carnaval hoort er nu eenmaal bij, net als die van Kerstmis en Pasen. ,,We hebben sinds de uitbraak 22 bestuursvergaderingen gehad en inmiddels zijn we wel voorbij het negatieve”, meldt Bart van de Weijer, voorzitter van de pr-commissie. ,,We kijken eigenlijk alleen nog naar wat wel kan.”

Elf afleveringen

Wat dat dan is? ,,We trappen het seizoen op de elfde van de elfde af met de eerste aflevering van Alaaf TV. In een setting als van Op1 of Jinek gaan we in vier maandelijkse afleveringen een verhaallijn uitwerken, zoals het Sinterklaasjournaal, zeg maar. Daarbij hadden we hulp van een goede scriptschrijver. Bekendere mensen uit het dorp hebben een rol in dat verhaal en er worden uiteraard carnavaleske grappen gemaakt. We hebben dit jaar geen grote prins, maar tijdens die eerste aflevering van Alaaf TV komen we wel met een alternatief.”

Overal in de omgeving zijn optochten inmiddels afgelast, maar De Keien denken een aanvaardbaar alternatief te hebben gevonden, volgens Van de Weijer.

Geen grote wagens

,,We denken nu aan een omgekeerde optocht. Niet de stoet trekt van Aalst naar Waalre, maar het publiek loopt langs de deelnemers die op een vaste plek iets uitbeelden. Grote wagens worden de laatste jaren toch al niet meer in Waalre gebouwd, dus daar hebben we geen last van. Uiteraard houden we ons aan de regels van het RIVM en het gezond verstand.”

Omdat de regelgeving voor jeugd wat minder streng is, zijn er wel plannen voor een ‘echt’ jeugdcarnaval. ,,Er kan en mag meer bij jeugd. Op 14 november willen we het nieuwe jeugdprinskoppel bekendmaken. Bij jeugd gaat het sowieso altijd om een kleiner gezelschap: ongeveer veertig kinderen en een paar begeleiders. Tegen die tijd moet blijken of wat we bedacht hebben inderdaad door kan gaan.”

YouTube en Facebook

De uitzendingen van Alaaf TV zijn te volgen via de Facebookpagina en het YouTubekanaal van de Keien. Elke aflevering start op de elfde van de maand om 20.11 uur. Meer informatie is te vinden op awcdekeien.nl.