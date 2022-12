Geen ‘kedeng kedeng’ in Don Boscopark: gemeente zoekt andere plek voor skatepark

Eerste Maatjescar­rou­sel in Waalre succesvol; ‘Welke super­kracht zou je willen hebben?’

WAALRE - Of ‘Wat zou je doen als je Minister-President zou zijn?’ en ‘Wanneer was de laatste keer dat je in je eentje heel hard lachte?’ Het zijn vragen op gesprekskaartjes die een gedachtewisseling op gang kunnen brengen. Woensdagmiddag waren ze niet nodig op de bijeenkomst in Het Huis van Waalre waar ‘nieuwe maatjes’ met elkaar in contact werden gebracht.

7 december