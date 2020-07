Geen kermis in Aalst, wel in Waalre

AALST/WAALRE - Geen snoepkraam, draaimolen en schiettent in Aalst komend weekend, maar de derde week van augustus wel in Waalre. Volgende week ontvangen gemeenten instructies hoe kermissen veilig - binnen de coronaregels - kunnen worden georganiseerd. Dat is net te laat voor Aalst. De kans dat daar later dit najaar alsnog een kermis komt, is klein. De planning van de kermisexploitanten zit dan aardig vol.

Normaal gesproken zou kermisondernemer Evert van Essen dit weekend in Aalst werken. Maar kermisbond BOVAK - die de organisatie van de kermissen in de gemeente Waalre op zich neemt - besloot dat het te kort dag was om de kermis volgens de huidige voorschriften te regelen. Van Essen nam het stokje over, maar kwam er niet helemaal uit met de gemeente Waalre.

,,De ambtenaar heeft goed meegedacht. Maar het ging over ‘crowd control’ en ‘beheersing van looplijnen’.” Hij lacht: ,,Er is in Aalst geen ‘crowd’.” Het gaat volgens Van Essen over twintig tot 25 kinderen met familie die tegelijkertijd rondlopen tussen de zes of zeven attracties. ,,De gemeente gaat heel erg voor ‘safe’.” Geen doen zo, volgens de ondernemer.

‘De vergunning voor Waalre ligt er’

In Waalre komt de kermis dit jaar wel, denkt Atze Lubach, voorzitter van de BOVAK. ,,In de derde week van augustus. Dus we hebben nog even tijd. We hebben absoluut de intentie om het door te laten gaan. De vergunning ligt er.”

Volgens Lubach aarzelen veel gemeenten nu nog omdat ze wachten op instructies vanuit een projectteam van de Veiligheidsregio’s. Die is volgende week klaar. Voor Waalre - een kleine kermis - betekent dat: looplijnen per attractie zodat mensen elkaar niet kruisen bij de kassa’s en het instappen, duidelijke informatievoorziening en anderhalve meter-markeringen.