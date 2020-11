Geen levende kerststal in Waalre dit jaar, maar de mini-replica van Jesper (15) is gelukkig wel te zien

Jesper Leeuwenburg bouwt zijn leven lang al allerhande vormen en constructies. Als lid van de scouting is de Waalrese tiener veel buiten, en het mag geen wonder heten dat hij mede-eigenaar is van een joekel van een boomhut. Met Kerstmis op zich heeft de leerling van het Sondervick College niet zoveel; toch staat er al ruim een maand een fantastisch kerstdorp bij hem thuis. Voorbijgangers vergapen zich al weken aan het winterse tafereel dat de erker siert en 2 vierkante meter beslaat.

Kerststal en herdertjestocht waren echte happenings

‘Ik dacht ineens, ik maak hem na’

,,Toen we in 2017 bezig waren met de afbraak dacht ik opeens: ik maak hem na.” En daar is Jesper in 2018 mee bezig geweest. ,,De basis maakte ik van de stokken van het leverkruid, en in de buurt van het Gat van Waalre liep ik wat riet tegen het lijf. De takken en het mos komen van overal en nergens. De zijbeuk, waar de dieren staan, is goed gelukt.” De beeldjes kocht Jesper op de Speelgoedbeurs van de scouting. ,,Jozef en Maria lijken écht goed op de beelden die in de grote stal staan. Ik ben wel trots dat ik die gevonden heb.”