Geen levenslang maar vrijspraak, hét bewijs ontbreekt in moordzaak-Karaman

Raimondo's verzame­ling spullen uit WOII zou niet misstaan in een museum

25 april WAALRE - Als kind speelde hij vaak ‘soldaatje’. Zijn moeder naaide een uniformpje in elkaar en daarmee paradeerde de jonge Raimondo Bogaars langs het militair oefenterrein in Wintelre. Daar, vlakbij hun campingplek aan de Oirschotse Heide, mocht hij weleens meerijden op een tank en raapte hij heel wat kogels bij elkaar. Inmiddels is zijn verzameling militaire oorlogsherinneringen zo groot dat Bogaars een museum zou kunnen inrichten.