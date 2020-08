Geen probleem met dagelijks bestuur in Waalre? Onzin!

De gemeente meldde dinsdag in een vertrouwelijke brief aan de raad nog dat de ‘continuïteit van het dagelijkse bestuur vooralsnog niet in gevaar komt’. Dat lijkt me sterk, zegt Van Ostaaijen. ,,Want de wethouders en de burgemeester nemen samen beslissingen. Dit is een rare situatie. Nu is het nog reces, maar dat is bijna afgelopen.”