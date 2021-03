Geen theater maar les in De Hofnar

VALKENSWAARD - In een theatercafé les krijgen is niet voor iedereen weggelegd. De leerlingen van Scholengemeenschap Were Di zijn ermee in hun nopjes.

De komende maanden zijn leerlingen van Scholengemeenschap Were Di in het Cultuurcentrum De Hofnar met hun schoolwerk bezig. Ongeveer 200 kinderen gaan er wekelijks aan de slag. Op dinsdag, woensdag en donderdag. Gisteren om 09.00 uur zwaaiden voor het eerst de theaterdeuren open voor de middelbare scholieren.

Bijzondere ervaring

Volgens teamleider Michiel van Dooren een bijzondere ervaring voor iedereen. ,,Schitterend zoals De Hofnar, de bibliotheek en de gemeente Valkenswaard meedenken om het onderwijs voor onze leerlingen zo goed mogelijk in te vullen.” Het betreft hier de kinderen van de afdeling Were Di Drie. Daar wordt geen onderwijs verzorgd via de reguliere methode maar middels de principes van ‘natuurlijk leren’.

De kinderen werken daarbij samen, bij voorkeur in groepjes van drie. Van Dooren: ,,Veel tijd en energie wordt gestoken in groepsvorming. Daarom kunnen wij niet zomaar de halve klas naar school laten komen.”

Projectmatig

De leerlingen werken projectmatig. In workshops, met experts van binnen en buiten de school, met coaches en via eigen onderzoek.,,Wezenlijk zijn de ontmoeting, het samenzijn en de samenwerking met een mentor. De kinderen zijn één dag in De Hofnar en één dag op school voor onder meer sport, techniek en mediatheek. De rest van de week krijgen ze thuis online instructielessen.”

De kinderen noemen De Hofnar een prima oplossing. En de gewenning ging snel. Donderdagochtend kregen ze meteen na aankomt een rondleiding door het gebouw. Vervolgens gingen ze vol energie gewoon met hun opdrachten en werkzaamheden aan de slag.

Voor de Bergeijkse Lynn Smits (13) was alles geheel nieuw. ,,Ik was hier nog nooit geweest. Maar werken in een theatercafé is heel anders dan in een schoollokaal. Veel mooie spullen. Leuke aankleding. In deze omgeving je klasgenoten treffen is heerlijk.”

Bij de Valkenswaardse scholiere Julie Jonkers (12) voelt De Hofnar enigszins als vertrouwd. Ze heeft er immers enkele jaren balletles gehad. Toch maakte met name de theaterzaal nog wel even indruk. ,,In die zachte stoelen zitten we straks met de laptop op schoot te werken.”

Kijkend naar het podium bekruipt haar een bijzonder gevoel. ,,Straks zit ik op hetzelfde podium als waar binnenkort misschien het duo Snelle en Maan hun nieuwe hit staan zingen.” Beide leerlingen vonden vooral ook de pauze heel speciaal. ,,Met zovelen op het Hofnarpleintje kon niet. We hebben ons broodje opgegeten op de Markt.”

Prachtige oplossing

Hofnardirecteur Paul L’Herminez noemt dit een prachtige oplossing omdat de ruimtes toch gewoon leeg staan. ,,Wij hebben dat gedaan vanuit ons maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Mooi toch om zo elkaar te kunnen helpen. Ook voor het onderwijs is het immers een rampzalige tijd. Ze kunnen zo nodig tot het einde schooljaar hier terecht.”