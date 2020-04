Geen trouwfeest voor Marnix en Layla uit Waalre

WAALRE - Gaat Nederland een beetje van het slot of niet? In Waalre wachten Marnix Godschalk, zijn dochters Katelyn en Jocelyn en verloofde Layla Broers met enige spanning op de persconferentie van Mark Rutte. Met een goede reden.

Aan de eettafel, die overdag dient als schoolbank voor de zusjes Katelyn (17) en Jocelyn (13), kijken Marnix (43) en Layla (31) terug op zes weken lockdown. Het is de leden van het gezin alles bij elkaar wel meegevallen. De zusjes krijgen digitaal les. Katelyn werkt daarnaast in een supermarkt, dus zij gaat vaak het huis uit. Marnix werkt sowieso altijd vanuit huis. En Layla, als onderzoekster verbonden aan de Wageningen University, doet nu vanuit de slaapkamer haar research naar vleesvervangers.

Toch wachten ze de persconferentie van premier Mark Rutte een beetje gespannen af. Want Marnix en Layla zouden op 20 juni gaan trouwen. Of dat nog door kan gaan, met honderd gasten in een feestzaal, is de grote vraag. Katelyn is het bruidsmeisje, Jocelyn de ringdrager. Jocelyn verheugt zich erop: ,,Ik heb nog nooit een trouwpartij meegemaakt, behalve van een leraar op de basisschool.”

'Het voelt raar’

De zusjes vertellen over het leren op afstand. ,,Het voelt raar, alsof ik het schooljaar niet heb afgemaakt", zegt Katelyn. ,,De proefwerkweek ging ook niet door.” Een stage, ter voorbereiding op de keuze voor een vervolgopleiding, werd geschrapt. Maar ze weet toch al wat ze straks wil gaan doen: de kunstacademie. Jocelyn vindt het beter als de rest van het schooljaar wordt geschrapt. ,,Laat het maar zo. Steeds veranderen lijkt mij niet zo handig.”

Jocelyn beoefent de verdedigingssport Krav Maga met fysiek contact, dus dat ligt stil. ,,Ik ben maar gaan skeeleren", zegt ze. Katelyn beoefent een sport waar anderhalve meter afstand zit ingebakken: tafeltennis.

Het loopt richting zeven uur. Het gezin nestelt zich op de bank voor de tv. ,,We kijken niet naar al die voor- en nabeschouwingen", zegt Marnix. De vier hebben de eerdere persconferenties van Rutte ook gevolgd en ze vinden dat de premier het goed doet. ,,Ik ben het politiek niet altijd met hem eens, maar hij is echte Nederlander als persoon, authentiek", zegt Marnix.

Mooi woord

De premier begint zijn toespraak. De vier luisteren stil en aandachtig. Vader Marnix geeft af en toe wat commentaar. Als Rutte zegt dat ‘elk stapje duidelijk moet zijn’ knikt hij instemmend. Als de premier het woord ‘eng’ laat vallen, zegt Marnix: ,,Dat is een mooi woord. Hij is duidelijk, gebruikt begrijpelijke taal en hij is respectvol.”

De premier begint over het basisonderwijs, dat vanaf 11 mei weer langzaam mag opstarten. Even later volgt de mededeling die zij al vreesden: hun huwelijksdatum gaat het waarschijnlijk niet halen. Pas half mei krijgt Nederland te horen of andere beperkingen, zoals het sluiten van de horeca, van kracht blijven. ,,We moeten uiterlijk 20 mei beslissen of het door kan gaan, want dan moeten we de gasten informeren", zegt Marnix.

Dikke streep

Dan laat Katelyn laat een hartsgrondig ‘Nee hé’ horen. Tot 1 september mogen er geen festivals worden gehouden. En zij heeft zich zo verheugd op een conventie voor stripliefhebbers in Veldhoven, haar hobby. Die zou op 28 augustus zijn en daar gaat dus een dikke streep door.