Geen verder onderzoek naar omstreden parkeerdeal in Valkenswaard

DJ Daani: van de kroeg naar festival

26 september VALKENSWAARD - In de nog steeds vooral mannelijke dj-wereld is de aanwezigheid van Danielle van Hees, DJ Daani, een opvallende verschijning. Vrijdag 27 september heeft de Valkenswaardse haar eigen conceptavond 'Knaldrang' in El Sombrero in Reusel. De ambitie van de horecadochter is er na ruim 15 jaar draaien nog steeds.