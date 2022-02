Geen zware horeca bij Rijtuigenmuseum Valkenswaard

Mede door een inspreker en opmerkingen van enkele raadsleden was enige onduidelijkheid over de aard van de horecavergunning voor het museum. Geldens: ,,We hebben het nu over het bestemmingsplan. En in de drank- en horecavergunning komt de vermelding ‘horeca 2’.” Dat is de gebruikelijke vergunning voor onder meer restaurants, bistro’s en eetcafés, dus zeker geen zware horecavergunning (horeca 4 voor zalen, discotheken en dancings).