Gegadigde voor basisschool in Borkel en Schaft waakt voor te veel optimisme: ,,Het is nog geen gelopen race”

BORKEL EN SCHAFT - De redding van de basisschool in Borkel en Schaft lijkt weer een stukje dichterbij: onderwijsstichting RBOB uit Veldhoven praat met de gemeente Valkenswaard over een mogelijke overname. RBOB-bestuurder Jacqueline van Erp waakt echter voor te veel optimisme.

Huisvesting is bijvoorbeeld nog een issue. ,,Het schoolgebouw is te groot en te duur”, vertelt ze. ,,Dat kan een risico zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de vierkante meters, maar wij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Daar moeten we goede afspraken over maken.”

Daarbij moet de overname ook nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rijksoverheid en aan de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad van RBOB. ,,Het is echt nog geen gelopen race.”

De basisschool zit in nood sinds scholenkoepel Skozok eerder dit jaar kenbaar maakte na de zomervakantie van 2021 geen toekomst meer te zien voor het onderwijs in Borkel en Schaft in haar huidige vorm. Jaarlijks moet de organisatie geld bijleggen voor de kleine school.

Gegadigde RBOB uit Veldhoven verzorgt openbaar onderwijs op in totaal veertien scholen in de regio. In Valkenswaard is deze stichting al actief op ‘t Smelleken en De Belhamel. De organisatie heeft er vertrouwen in dat St. Servatius, met zo’n vijftig leerlingen, ‘financieel neutraal’ gerund kan worden. Dat lukt RBOB bijvoorbeeld ook bij een school van die omvang in Gastel.