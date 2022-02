‘Gekke katholiek en biddende coach’ Hermien uit Dommelen brengt gelovigen én ongelovigen weer terug op koers

DOMMELEN - Een gekke, maar humorvolle katholiek; zo omschrijft Hermien Smits-Staals (55) uit Dommelen zichzelf. Ze is christencoach. ,,Het is nooit mijn intentie om iemand mijn geloof op te leggen. Wel zal ik elke ochtend voor je bidden, want ik ben een biddende coach.’’

Smits-Staals volgde na de middelbare school een technische beroepsopleiding. Haar kost heeft ze daar nooit mee verdiend. Wat haar echte roeping is, ontdekte ze pas vele jaren later. Als mens met een groot hart en na zelf de nodige blokkades te hebben overwonnen staat zij nu, als coach met een positieve mindset, midden in het leven. En helpt zij anderen vooruit.

Losmaken uit ruis van alledag

Deze ‘gekke katholiek’ haalt inspiratie uit alle momenten van het leven. Baan, carrière, roeping: wat je doet wordt pas waardevol wanneer je anderen ermee kan helpen. En mensen helpen om zich los te maken uit de ruis van alledag, zodat zij zich kunnen richten op hetgeen voor hen écht waardevol is, is inmiddels haar dagelijkse praktijk: „Maar je zorgen delen met een ander is iets wezenlijk anders dan het oplossen van die zorgen.’’

Quote Je bent de weg even kwijt, je twijfelt over je werk of over je relatie Hermien Smits-Staals

Dat realiseert de zorgcoördinator bij de Broeders van Liefde in Eindhoven zich maar al te goed. „Je bent de weg even kwijt, je twijfelt over je werk of over je relatie en de vragen over de zin van jouw bestaan brengen je uit balans. Om jouw eigen koers (weer) te kunnen te varen is het soms fijn om coaching, bemoediging en inspiratie te krijgen van iemand die door de eigen levenservaring anderen helpt in hun proces van het ontdekken van wat er werkelijk aan de hand is.’’

Psychologische principes

Met de TotalBalance-coaching, een christelijke methode die werkt aan het verkrijgen van rust en balans in lichaam, geest én ziel, coacht Hermien Smits-Staals mensen tot die bij de kern komen en de problemen blijvend aanpakken. Het is een ‘gewone’ coachmethode die uitgaat van psychologische principes.

Quote Om te ervaren dat God erbij is geeft rust en vertrouwen Hermien Smits-Staals

Een methode die ook bij je past wanneer je niet gelovig bent: „Het is nooit mijn intentie om iemand mijn geloof op te leggen. Wel zal ik elke ochtend voor je bidden, want ik ben een biddende coach. Om te ervaren dat God erbij is geeft rust en vertrouwen. Ik bid voor alle mensen die ik mag begeleiden: dat het coachtraject helend mag zijn en dat ik als coach de juiste begeleiding mag geven.’’

Niet zó uniek

In deze methodiek, die toepasbaar is op alle denkbare probleemgebieden, wordt psychologie gecombineerd met theologie. Smits-Staals: „Dat heeft een krachtige uitwerking, waardoor rust en ruimte ontstaat. Hoe uniek jij ook bent: in de dingen waar je tegenaan loopt ben je ook weer niet zó uniek. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat het anders kan.’’

Quote Ook religieu­zen zijn gewone mensen en net als iedereen kunnen zij zo nu en dan vastlopen Hermien Smits-Staals

,,Ook religieuzen zijn gewone mensen en net als iedereen kunnen zij zo nu en dan vastlopen. Hun wereld is net iets anders dan die van een niet-religieus. Er worden taken en zorgen aan hen toevertrouwd die je niet gemakkelijk met anderen deelt. Dat is ook zo bij mantelzorgers, die pas grenzen kunnen aangeven wanneer zij hun eigen grenzen kennen. Hen helpen om het leven weer richting te geven, vind ik heel waardevol.’’

Meer info: capellacoaching.nl.