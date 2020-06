Gelijkheid tijdens corona: ‘Je kunt altijd dingen wel verzinnen die anders zijn voor jou’

Centrum Valkens­waard op de schop: auto maakt plaats voor fietser en voetganger

12:11 VALKENSWAARD - Vanuit Waalre op de Markt in Valkenswaard terecht komen kan in de toekomst alleen nog met de fiets. Het centrumplan kent vooral veel aanpassingen in de verkeersstromen met veel eenrichtingsverkeer en een groener winkelhart.