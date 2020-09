Gelijkspel in raad Waalre: meer kindvluchtelingen opvangen of niet?

Het is maar net hoe de Waalrese wind waait. Soms bemoeien raadsleden in Waalre zich onnodig met de kleinste details van grote plannen en soms schikken ze zich ineens plichtsgetrouw in hun lokale rol. Toch volgde Pieter Donders van coalitiepartij AWB deze week volledig zijn eigen pad.

Opvallend genoeg schaart hij zich met de Waalrese coalitie zich achter de oproep van Joke Beuger (GroenLinks) om Waalre aan te laten sluiten bij de Coalition of the Willing. Die roept de regering op om extra, jonge vluchtelingen naar Nederland te halen. Oppositiepartijen AWB, VVD en CDA voelen daar niets voor. AWB en CDA vinden het vluchtelingenbeleid een landelijke aangelegenheid en niet een onderwerp waarover de Waalrese raad zich moet uitspreken. Landelijk is onlangs al besloten om honderd kinderen op te nemen, zegt Jo Claessen (AWB). Daarmee is voor hem de kous af. De VVD vindt niet dat ‘alle beetjes helpen’ en ziet de Coalition of the Willing niet als structurele oplossing.