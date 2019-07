Gemeente opent balie in Medisch Centrum Aalst: ‘Binnenlopen is laagdrempeliger dan mailen of bellen’

WAALRE - Inwoners van de gemeente Waalre met vragen over bijvoorbeeld thuishulp, jeugdhulp, schuldhulp of mantelzorg kunnen sinds kort terecht in het Medisch Centrum Aalst. Omdat zorgconsulenten nu in dezelfde ruimte zitten als onder meer de huisarts en GGD moet het makkelijker worden om bij de gemeente aan te kloppen voor hulp. Want, zo zegt de gemeente: binnenlopen is laagdrempeliger dan bellen of mailen.

Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname(CMD), zo noemt de gemeente de afdeling die vragen in behandeling neemt over zelfstandig blijven wonen, de opvoeding een kind, leerplicht, inkomensondersteuning of mantelzorg. Voorheen zat het CMD alleen in het Huis van Waalre, maar sinds kort heeft de gemeente ook een vestiging in het Medisch Centrum Aalst.

,,Als de huisarts wilde doorverwijzen, zei hij vroeger: ‘je moet even bellen of mailen met het CMD’. Maar dat is voor veel mensen een drempel. Nu kan de dokter zeggen: ‘loop even bij ze binnen’’’, aldus Connie Hameeteman, coördinator CMD.

Rabobank-pand

De gemeente heeft een ruimte geopend in het voormalige pand van de Rabobank. De directe buren zijn onder meer de huisarts, de fysiotherapeut, de apotheek en de prikpost. ,,Dit moet een plek zijn waar mensen gemakkelijk binnen stappen voor een kort gesprek. De ene keer geven we een kort advies, maar bij een ander is er misschien sprake van een echte zorgvraag.’'

Ondanks dat ze pas één week geopend zijn, is Hameeteman enthousiast over de eerste resultaten. ,,Er kwam een mevrouw om bloed te prikken, en raakte aan de praat met de medewerker van de prikpost. Mevrouw werd gewezen op het CMD, waar ze even langs kon lopen. Ik denk dat ze anders niet bij ons was gekomen.’’

Wat voor mensen ze verwacht te treffen in het nieuwe kantoor? ,,Denk bijvoorbeeld aan een kind met buikpijn, waar de dokter geen medische oorzaak ziet. Misschien heeft het kind wel stress vanwege een vechtscheiding. In een gesprek gaan wij dat onderzoeken.’’ Nu veel zorgaanbieders in het zelfde gebouw zitten, worden de lijnen korter. ,,Je komt elkaar veel vaker tegen, en je leert van elkaars expertise’', zegt Hameeteman.

Enthousiast

Ook wethouder Lianne Smit van Waalre is enthousiast. ,,We zitten hier middenin het dorp, midden in de leefwereld van onze inwoners. Hierdoor zijn we zichtbaarder en toegankelijker voor onze inwoners met een hulpvraag.’’

Loopt de gemeente niet het risico om zo meer vraag te creëren? Smit verwacht inderdaad dat ze vraag zal toenemen. ,,Maar op deze manier kunnen we tijdig gepaste hulp bieden. Hiermee zetten we in op preventie ter voorkoming van zwaardere zorg.’’