Gemeente Waalre: 'Deze zomer betere informatie over openbaar vervoer’

Leerlingen OBS Servatius in Borkel en Schaft verwikkeld in elektroni­sche ‘afvalrace’

BORKEL EN SCHAFT - De leerlingen van groep 7 en 8 van OBS Servatius in Borkel en Schaft zamelen in het kader van de E-waste Race elektronisch afval in. Samen met 13 andere scholen strijden zij om een felbegeerd klassenuitje naar de Ontdekfabriek in Eindhoven.

31 maart