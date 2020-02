Gemeente Waalre koopt eerste pand aan Den Hof

AALST - De gemeente Waalre heeft met de aankoop van een winkelpand in Den Hof in Aalst een eerste stapje gezet in de herontwikkeling van het gebied rond het winkelcentrum. Het meest noordelijke stukje van het zogenoemde poortgebouw langs de Eindhovenseweg is op een veiling voor 150.000 euro gekocht.

In het pand van 125 vierkante meter zat voorheen woonwinkel en nagel- & visagiesalon Sesto Senso. De gemeente wil ook de andere delen van het gebouw kopen zodat het tegen de vlakte kan en Den Hof een meer open uitstraling krijgt. Vanaf de Eindhovenseweg kijken passanten nu tegen een lange muur aan. De aankoop is pas een eerste stapje. De rest van het gebouw is in handen van vier andere eigenaren. Het is nog de vraag of en op welke termijn die hun vastgoed willen verkopen.

Tempo niet zelf in de hand

De gemeente heeft het tempo van de herontwikkeling van het gebied niet in de hand, beaamt wethouder Arno Uijlenhoet. ,,Informeel is wel al wat gepraat. Maar deze aankoop is de aanleiding om de gesprekken met de eigenaren te starten.” Hij noemt het project ‘een puzzel’. Niet alleen doordat er verschillende eigenaren bij betrokken zijn maar ook omdat de huurders wellicht een plek willen in hetzelfde winkelgebied. Bovendien bestaat de herontwikkeling uit meerdere deelprojecten.

'Spannend’

Niet alle huurders willen er iets over kwijt. ,,Er is nog veel onduidelijk”, zegt een van hen. Nina Bellahssen van kinderschoenenwinkel Feet Fieuw huurt pas een jaar een van de winkels in het pand. ,,Maar ik wist min of meer waar ik aan begon.” Ze was op de hoogte van het feit dat het pand mogelijk gaat verdwijnen. Bellahssen is erg tevreden op de huidige locatie en hoopt dat ze na een eventuele verkoop vlakbij in Den Hof haar winkel kan vestigen. Fouad El Yazidi van VMG Makelaars zit al twintig jaar aan het andere uiteinde van het pand. Hij heeft nog niks van de ontwikkelingen gehoord. ,,Spannend wat er gaat spelen.”

Infopunt N69