Gemeente Waalre moet van rechter documenten delen met ontslagen ambtenaar die crisis onthulde

Video Voor de provincie is de maat vol in Waalre: ‘Het is niet pluis’

27 augustus WAALRE - Voor de provincie is de maat vol in politiek Waalre. Van de Donk, die woensdag de pers bijeen riep in het provinciehuis, bleek flink te zijn geschrokken van de situatie. En hoewel de commissaris van de Koning intensief met betrokkenen sprak, weet hij niet precies waarom de onderlinge verhoudingen zo verziekt zijn in het Waalrese gemeentehuis. ,,Het is niet pluis”, zo vatte hij het samen. ,,Hier speelt van alles, het lijkt een ingewikkelde crisis.’’