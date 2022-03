Gemeente Waalre neemt ‘goede eerste stap’ richting nieuw kunst- en cultuurbeleid

Hoe die versteviging wordt bereikt? Meer culturele activiteiten organiseren, met name buiten de schooltijden. Ook moet de samenwerking tussen culturele organisaties in Waalre worden verbeterd.

Het gaat om 40.000 euro, verdeeld over 20.000 euro per jaar, voor de inzet van een zogenoemde cultuuraanjager, die Waalrese cultuurorganisaties bij elkaar brengt en hen beter moet laten samenwerken. Daarnaast wordt 5.000 euro beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de toekomst van het Waalres Museum en wordt structureel 50.000 euro ingezet voor buitenschoolse cultuuractiviteiten.

‘Cultuuraanjager gaat 100-jarig bestaan niet organiseren’

Hoewel alle partijen enthousiast waren over het plan, hadden Aalst Waalre Belang (AWB) en de VVD nog vragen over respectievelijk de rol van de cultuuraanjager en de totstandkoming van de 50.000 euro voor cultuuractiviteiten buiten schooltijd om.

Quote Al zou het 100-jarig bestaan niet aan de orde zijn, dan zouden we dit plan nog steeds aan u hebben voorgelegd Liesbeth Sjouw, Wethouder sociale ontwikkeling in Waalre

Volgens AWB-leider Claessen zijn de werkzaamheden van de cultuuraanjager in het plan te nadrukkelijk verbonden met de viering van het 100-jarig bestaan van Waalre volgend jaar. ,,We willen een toezegging dat de cultuuraanjager geen organisator wordt van de 100 jaar viering”, aldus de AWB-leider. Die toezegging kreeg hij van verantwoordelijk wethouder Liesbeth Sjouw. ,,Al zou het 100-jarig bestaan niet aan de orde zijn, dan zouden we dit plan nog steeds aan u hebben voorgelegd”, zei Sjouw.

‘Meer inzicht tijdens behandeling kadernota’

De 50.000 euro voor buitenschoolse cultuuractiviteiten is gebaseerd op een aanbeveling van de provinciale culturele instelling Kunstloc, liet de wethouder vorige week al in een brief aan de gemeenteraad weten. Die gaat uit van een individueel bedrag per kind.

,,Hierbij zou bijvoorbeeld een regeling kunnen worden gemaakt waarbij 200 kinderen een bijdrage van 250 euro per kind krijgen voor buitenschoolse cultuureducatie”, staat in de brief. Dat was voor de VVD voorlopig voldoende. ,,Ik neem aan dat we bij de behandeling van de kadernota later dit jaar meer inzicht krijgen in dat bedrag", zei VVD-leider Daan Damen.

Quote Dit is een goed groeimodel. Hopelijk wordt er met het budget een zo groot mogelijke groep wordt bereikt. Suzan van de Goor, Fractievoorzitter CDA Waalre

De andere partijen in de gemeenteraad zeiden zich weinig zorgen te maken over de rol van de cultuuraanjager. ,,Die lijkt ons puur faciliterend”, zei D66-leider Floris Schoots. ,,We zijn hier heel blij mee. Het is een goede eerste stap richting nieuw kunst- en cultuurbeleid.” CDA-leider Suzan van de Goor zei ook ruimte te zien voor latere uitbreiding van de plannen. ,,Dit is een goed groeimodel. Hopelijk wordt er met het budget een zo groot mogelijke groep wordt bereikt.”

Over het plan hoefde niet gestemd te worden; de gemeenteraad gaf unaniem goedkeuring.