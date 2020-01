Gemeente Waalre wijst verzoek om naam Hezemansplantsoen op Brabantia-terrein af

In een brief aan de gemeente schreef Peggy Hezemans: 'Ik vind het vreemd dat er in de nieuwe woonwijk Brabantia niet verwezen wordt naar de historie van weven en linnenproductie op deze plek. Er zijn alleen straatnamen te vinden die verwijzen naar de productie bij Brabantia.”



De gemeente heeft het verzoek vooralsnog afgewezen, en zegt geen beleid te hebben voor het toekennen van namen van familieleden. Wel worden 'alleen overleden personen benoemd, die een aanzienlijke rol hebben gespeeld voor de gemeente'.



Hoewel de gemeente laat weten dat er wat commissieleden naar zullen kijken en er op terug zullen komen, heeft Hezemans weinig vertrouwen in een gunstige beslissing. Want in de brief wordt gesteld dat de gemeente 'op dit moment geen speciale aanleiding ziet' om op die plek een nieuwe straat of plein te benoemen. Ze noemt de reactie teleurstellend.