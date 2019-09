Gemeente wil door met bouwplannen Gestelsestraat in Aalst

Als het aan de gemeente ligt, worden de plannen voor de bouw van het appartementencomplex op Gestelsestraat in Aalst doorgezet. Omwonenden maken zich echter al lange tijd zorgen over de parkeer- en verkeersdrukte in de wijk. De gemeente wil daarom gaan onderzoeken of de Gestelsetraat heringericht kan worden, maar dat onderzoek moet los komen te staan van de plannen voor de woningen. Op die manier hoopt de gemeente dat het bouwproject geen vertraging oploopt.

Waalre wil op de hoek van de Gestelsestraat en Prunellalaan een appartementcomplex bouwen. De Keizer, zoals het project heet, is goed voor 33 woningen. Omwonenden vrezen echter de dat komst van de nieuwe huizen en bewoners leidt tot verkeers- en parkeerproblemen.

Tijdens een inloopbijeenkomst in juni uitten een aantal van hen hun zorgen. De bewoners van de Akkerstraat vrezen bijvoorbeeld de komst van nieuw sluipverkeer. En ook kapper John Rengers is bang voor parkeerproblemen in de wijk. Bovendien stuurde een aantal inwoners in augustus een brief naar de gemeente; tijdens de raadsvergadering van dinsdag ging het over die briefschrijvers.

Floris Schoots van D66 vond dat de gemeente niet goed op hun had gereageerd. Volgens hem voelen de omwonenden zich niet serieus genomen door de gemeente. Wethouder Arno Uijlenhoet zei daarop dat er inmiddels gesprekken gaande zijn met verontruste bewoners, en dat die gesprekken naar tevredenheid verlopen. Hij herkende zich in het door D66 geschetste beeld. De wethouder kreeg bijval van de coalitiepartijen CDA en Aalst-Waalre Belang.

De gemeente schrijft dat uit een verkeersonderzoek blijkt dat het gebied rondom de Gestelsestraat de extra verkeer- en parkeerdrukte aan moet kunnen. In het bouwplan zijn plekken getekend voor de parkeerplaatsen, er zijn 50 stuks nodig. ,,Er is in formeel opzicht dan ook geen aanleiding tot het wijzigen van de plannen dan wel het treffen van maatregelen’’, staat in het raadsvoorstel.

Om de inwoners toch tegemoet te komen stelt hij aan de gemeenteraad voor om de zorgen rondom de parkeerproblemen los van de bouw van de appartementen te onderzoeken. Op die manier kan de gemeente tempo maken met de bouw van de huizen, maar worden tegelijkertijd de zorgen van de bewoners onderzocht. Mogelijk wordt de Gestelsestraat later onder handen genomen.