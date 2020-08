Gemeenteraad bespreekt bestuurscrisis in Waalre

Toch nog een beetje het corsoge­voel voor bouwers Handen Ineen in Valkens­waard

17 augustus VALKENSWAARD - "We hebben elkaar gemist." De leden en begeleiders van corsobouwgroep Handen Ineen staken het niet onder stoelen of banken. Om elkaar toch weer eens te ontmoeten, stond zondag in het park achter de kinderboerderij in Valkenswaard een picknick op het programma.