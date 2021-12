Gemeenteraad stemt schoorvoetend in met nieuw systeem afvalinzameling in Waalre

Tijdens de vorige vergadering op 30 november, waarin de afvalinzameling werd besproken, staakten de stemmen over een amendement van D66 en CDA. Volgens de gemeentewet moet tijdens de volgende vergadering waarin het onderwerp aan de orde komt opnieuw worden gestemd over de overgebleven moties, amendementen en het voorstel zelf. Ook de politieke discussie mag dan opnieuw worden gevoerd.

‘Het minst slechte systeem’

Voorafgaand aan die discussie maakte D66-leider Floris Schoots bekend dat het gezamenlijke amendement met CDA is aangepast. Naast de gemeentewerf kan een andere plek als brengpunt worden aangewezen en naast grof restaval werden kleine meubels toegevoegd aan de soorten afval die aangeboden kunnen worden. Daarnaast kwam D66 met een nieuwe motie voor een onderzoek naar de mogelijkheid van een ophaaldienst voor niet herbruikbare meubels door Kringloop De Kempen.

Quote We krijgen het idee dat de VVD tegen alles is wat goede afvalschei­ding betekent. Floris Schoots, fractievoorzitter van D66 Waalre

Een ander amendement van AWB, dat de mogelijkheid voor inwoners om meerdere grijze containers aan te vragen wilde schrappen, bleef na de indiening tijdens de vorige vergadering overeind. Datzelfde gold voor een AWB-motie over een speciaal systeem voor restafval dat wordt ingezameld door afvalprikkers en een gezamenlijke motie met GroenLinks voor het inzetten van elektrische vuilniswagens.

Bijna alle partijen bleven kritisch op het nieuwe systeem waarmee Waalre van 152 naar 100 kilogram restafval per inwoner per jaar wil gaan. ,,Maar voor ons is dit ook nog steeds het minst slechte systeem”, benoemde CDA-leider Suzan van de Goor. De meeste partijen waren het daarmee eens. ,,We staan nog steeds niet te springen om dit systeem, maar we moeten iets”, zei ZW14-leider Bert Links.

Quote We denken dat de investe­ring niet opweegt tegen het resultaat. Ook de handhaving is nog steeds een punt voor ons. Daan Damen, fractievoorzitter van VVD Waalre

De VVD was het meest kritisch op het systeem. ,,We denken dat de investering niet opweegt tegen het resultaat”, zei fractieleider Daan Damen. ,,Ook de handhaving is nog steeds een punt voor ons. We zullen dan ook tegen het inzamelsysteem stemmen.” D66 reageerde fel op het standpunt van de VVD. ,,We krijgen het idee dat de VVD tegen alles is wat goede afvalscheiding betekent”, reageerde Floris Schoots. GroenLinks-leider Joke Beuger sloot zich daarbij aan. ,,Wat wil de VVD dan wél?”

Uiteindelijk werd het amendement van D66 en CDA unaniem aangenomen, maar dat van AWB haalde het niet. Die partij vond bij zijn motie over de afvalprikkers wél een meerderheid, maar zag de motie over elektrische vuilniswagens juist stranden. De motie van D66 over de ophaaldienst kon ook op een meerderheid rekenen. Het afvalsysteem werd uiteindelijk aangenomen met 12 stemmen voor en 4 tegen. Alleen de VVD en D66-raadslid Kees de Zeeuw, die het systeem niet ver genoeg vond gaan, stemden tegen.

Unaniem voor nieuw dorpshart Aalst, omgevingsvisie en RES later aan de orde

Tijdens de vergadering werd ook het plan voor het nieuwe dorpshart van Aalst behandeld. Het plan werd met een vrijwel raadsbreed amendement op één punt aangepast en vervolgens unaniem aangenomen. In het gebied van de Eindhovenseweg bij winkelcentrum Den Hof moet 30 kilometer per uur het uitgangspunt zijn, zo luidde het amendement. Alleen als er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen, kan college terugkomen bij de raad met een voorstel om dit niet te doen.

De omgevingsvisie en de Regionale Energiestrategie zouden eigenlijk ook worden behandeld, maard oor de lange vergaderagenda werden die onderwerpen verplaatst naar een extra vergadering op donderdagavond 16 december.