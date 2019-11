Gemeenteraad wil snel verpleeghuis in Waalre

Al meer dan tien jaar wordt in de gemeente Waalre gesproken over een nieuw verpleeghuis op locatie ’t Laar aan de Malvalaan. Nog nooit werd één van die plannen concreet en dus blijft het verpleeghuis, in één van de vier gebouwen van het wooncomplex, leeg. De gemeenteraad is het wachten nu beu, en het geeft ouderenorganisatie Oktober (voorheen RSZK) een laatste kans. In 2020 moeten de gemeente en Oktober gesprekken hebben gevoerd die uitkomst bieden op de bouw van een verpleeghuis. Oktober is eigenaar van ’t Laar.