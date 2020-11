Geparkeerde auto gaat in vlammen op in Dommelen

Nu geen gat in de muur, maar in het dak: dieven slaan opnieuw grof toe bij tankstati­on in Valkens­waard

2 november VALKENSWAARD - Dieven hebben opnieuw geprobeerd op grove wijze in te breken in het Esso-tankstation en de bijbehorende Spar-winkel aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard. Toegesnelde politie vond een gat in het systeemplafond en in het dak.