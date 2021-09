Gerard Adams lijsttrekker VVD Valkenswaard

Dichtre­gels markeren route oude Veldhovens­e­dijk Riethoven

11 september RIETHOVEN - Aan beide zijden van de oude route van de Veldhovensedijk/Riethovensedijk in Riethoven - die nu is onderbroken door de aanleg van de nieuwe N69 - zijn betonnen balken gelegd. In het beton zijn letters gedrukt die een dichtregel vormen van een gedicht dat is gemaakt door Elianne van Elderen uit Best van de Talenthub Brabant.