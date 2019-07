Gerard (Gerrit) Ras was een drijvende kracht achter Striepersgats carnaval

Opvallend genoeg was hij nooit prins carnaval in zijn leven. Hij was juist vaak de man die op de achtergrond bergen werk verzette. Hij verrichtte vele hand- en spandiensten en stond mede aan de wieg van het dansmarietjestoernooi en de minizittingen in de zorgcentra. Een fruitmandje wegbrengen naar een zieke? De carnavalspost rondbrengen? Dat was een kolfje naar zijn hand; hij was graag in de weer voor anderen.