Gerard van Wijk hield echt van Valkenswaard

Komt er een einde aan zelf vuurwerk afsteken in Waalre?

10 januari WAALRE - Vuurwerk mag rondom de jaarwisseling in Waalre niet meer overal en door iedereen worden afgestoken. In plaats daarvan moet op een centrale plek in de gemeente een professionele vuurwerkshow komen. Dat vindt 46 procent van de Waalrenaren die meededen aan een onderzoek naar nieuw vuurwerkbeleid.