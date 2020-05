Gestolen, dure driewieler van de gehandicapte Marcel uit Aalst stond om de hoek te koop op Marktplaats

Stoelen­dans op het winkel­plein in Aalst

20:06 AALST - Hoewel ze niet dacht voor het vak geknipt te zijn, is ze toch kapster geworden. De inmiddels 28-jarige Indra Rengers, die opgroeide in een kappersfamilie, is intussen vol passie als professional werkzaam in de branche. Komend voorjaar leidt ze Tourmaline Hair & Tourmaline Academy. Karin Peeters: ,,Ik blijf, een dag of twee in de week, knippen en coachen, maar ben nu al veel meer op de achtergrond bezig.”