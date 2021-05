Gevaarlijke Bosschenaar die vijf jaar moet zitten voor overval Valkenswaard opgepakt in Spanje

Nog steeds veel vragen in kwes­tie-Daams: houthandel hoopt dat er snel duidelijk­heid komt

1 mei VALKENSWAARD - Dat er in het dossier rond houthandel Daams ‘afkeurenswaardige dingen’ zijn gebeurd, zoals raadslid Peter van Steensel donderdagavond fijntjes opmerkte, daarover is de Valkenswaardse politiek het in grote lijnen wel eens. Maar de vraag of wethouders Kees Marchal (CDA) en Theo Geldens (H&G) in de hele kwestie ook echt buiten de lijntjes hebben gekleurd, hangt nog steeds boven de markt.