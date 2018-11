Gevreesde nieuwe waterberging in Valkenswaard is definitief van de baan

Sinds 2013 was de locatie in het beekdal nabij de Luikerweg in beeld als waterbergingsgebied. Een zogenaamde ‘gestuurde waterberging’ moest er voor zorgen dat ze in Eindhoven droge voeten houden in de toekomst. Enkele grondeigenaren in Valkenswaard, met Jan Gijsbers voorop, hebben zich jarenlang tegen de komst van de waterberging verzet. Hun strijd leek in 2016 beslecht toen de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, zijn zegen uitsprak over het plan.