Gewapende woningoverval in Piet Heinstraat in Waalre, bewoner weet te ontkomen

Toen de politie bij de plaats van de overval aankwam, waren de daders al in onbekende richting gevlucht. Het is nog niet duidelijk of zij iets mee hebben genomen. De bewoner raakte lichtgewond bij de overval. ,,We zorgen eerst voor opvang van de bewoner en horen zijn verhaal aan", laat de politie weten via Twitter.

Politiehond

De politie is een onderzoek gestart naar de overval. Daarbij is onder andere met een politiehond naar sporen gezocht, zowel in de woning als in de buurt. Ook is gekeken of er camera's in de buurt hangen waar de overvallers mogelijk op te zien zijn.