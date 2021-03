Gezamenlijke werkplaats moet Valkenswaards ‘los zand’ cultureel verbinden

Belangstelling peilen

De Cultuurraad gaat nu online de belangstelling onder de cultuurmakers peilen. Wat echt de behoefte is en wat voor accommodaties er in Valkenswaard beschikbaar zijn. De adviesraad wil een helder beeld krijgen van wat er leeft onder de verenigingen. Elke club kan tot in detail aangeven hoe het gesteld is met de eigen, huidige locatie en of deze voldoet aan de eisen. Essentieel wordt de informatie vanuit die clubs over hoe ze denken over een eventuele gezamenlijke plek. Waaraan moet die voldoen en wat is de toegevoegde waarde van een dergelijk onderkomen? In feite is het een zoektocht naar iets waarmee heel cultureel Valkenswaard het meest geholpen kan worden.