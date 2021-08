Gezelligheid of uitdaging, er is voor elk wat wils bij de Waalre Classic Car Rally, in Eindhoven...

EINDHOVEN - Meer dan honderd oldtimers en speciale auto’s staan deze zaterdagochtend aan de start van de Waalre Classic Car Rally. Start en finish is dit jaar Hotel Eindhoven. Voor het eerst, want door de vele verkeersomleidingen in Waalre mocht de Markt niet afgesloten worden voor verkeer.

,,Het wordt hard werken dus gezellig buurten zit er vandaag niet”, weet Frank van Doormalen uit Someren. Als copiloot zit hij deze zaterdag voor de eerste keer in de auto – een Kever 1303 cabrio uit 1979 – bij Waalrenaar Lex Stokmans. Hoge verwachtingen hebben de heren niet van hun optreden in de Tour-klasse, gezien ook het gebrek aan voorbereiding. ,,We zijn hier voor de gezelligheid”, lacht Stokmans. ,,Gisteravond om acht uur werd ik nog gebeld dat we de rallyapp nog niet gedownload hadden.”

Eerste echte 'rally’

Ook Guus Frericks en zijn navigator Ivo van Lierop doen voornamelijk mee voor de gezelligheid. Het duo heeft in de individuele tochten van dit en vorig jaar geproefd en rijdt vandaag de eerste ‘echte’ rally. ,,Als ondernemers hebben we er een hele week rammen in zitten”, vertelt Van Lierop. ,,Vandaag even iets heel anders doen, is dan echt lekker.”

Volledig scherm De editie 2021 van de Waalre Classic Car Rally startte bij Hotel Eindhoven. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Frericks verontschuldigt zich voor zijn auto: een Audi R8 V10 Spyder van elf jaar oud: ,,Ik ben eigenlijk een Porscheliefhebber – 911 uiteraard – maar dit is de énige auto die daar een beetje in de buurt komt.” Qua snelheid zit het met de 10-cilinder in ieder geval wel goed. Wat de grootste uitdaging tijdens de rally wordt? Frericks: ,,Als ik een beetje gas geef, dan rijdt hij nog een op twee à drie.” ,,Dan rijden we van pomp naar pomp”, grinnikt Van Lierop.

App helpt met navigeren

De tocht van vandaag gaat richting Deurne en Cuijk. Om te navigeren wordt gewerkt met het bol-pijlsysteem. Waar de deelnemers in het verleden zelf letters moesten noteren die ze onderweg langs de kant van de weg zagen staan op bordjes, wordt dat nu bijgehouden door de speciale app. ,,Een fout herstellen door een stukje terug te rijden heeft dus geen zin meer”, merkt Pascal Roozen namens de organisatie op.

Naast de Tour-klasse is er ook een Sport- en een Expert-klasse. Met name voor de laatste categorie ligt het niveau van de rally hoog, gezien de medewerking van de bekende rallyrijder Bart den Hartog (vijfvoudig winnaar van de Tulpenrallye). De equipes in deze klasse krijgen uitsluitend kaarten om hun route te bepalen.

Uitdaging voor rally-rijders

Maar dat is nog niet alles volgens rally-officer Jeroen Kon: ,,Op een aantal plekken hebben we de kaart gemanipuleerd. Deelnemers moeten daar door heel goed meten achter zien te komen en dan de route aanpassen.” Moeilijk, maar het is nog niet de lastigste uitdaging die de bouwers hebben bedacht. Kon: ,,Bij Cuijk moeten ze ergens onder de snelweg door. Maar als ze daar komen, zien ze dat ze daar niet kunnen passeren. Dan moeten ze ter plekke een nieuwe route tekenen. En de meest voor de hand liggende gaat ook niet.”

Toetje: winnende auto in de zaal

Waar de dag normaal afgesloten wordt met een buffet en een feest met muziek, wordt het nu een diner in een zaal boven in het restaurant. Daar wacht de deelnemers nog een bijzonder toetje: de winnende auto wordt namelijk de zaal binnen gereden.”

Rest nog de vraag of de nieuwe locatie een blijvertje is. Daar laat de organisatie zich nog niet over uit. ,,Er staat natuurlijk wel Waalre in de naam”, merkt Kon op. Roozen: ,,Dat passen en meten van alle auto’s op de Markt heeft ook wel wat.”