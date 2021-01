GGD opent priklocaties in Best en Valkenswaard; onzekere levering vaccins maakt verder opschalen moeilijk

GGD Brabant-Zuidoost-directeur Ellis Jeurissen maakte de nieuwe locaties in Best en Valkenswaard gisteren bekend in een presentatie aan de gemeenteraad van Helmond. Daar wordt in sporthal De Braak ook een nieuwe priklocatie ingericht. In Bladel onderzoekt de GGD nog welke plekken geschikt zijn als priklocatie. De gemeenteraden van Best en Valkenswaard worden binnenkort geïnformeerd over de priklocaties. Hoeveel mensen er per dag gevaccineerd kunnen gaan worden in Naestenbest en De Belleman, is nog niet bekend.