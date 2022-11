Giel is nieuwe prins bij de Keien: ‘Dees joar op volle kracht!’

Prins Giel, in het dagelijks leven beter bekend als Giel Hoefnagel, woont samen in Waalre met zijn vriendin Claudie, en werkt in Eindhoven als uitvoerder projecten groene ruimte bij Soontiëns Natuurlijk Groen. In zijn vrije tijd is hij veel te vinden bij paarden: als standaardruiter bij het Martinusgilde, als vrijwilliger bij rijvereniging Sint Willibrordus en bij Het Brabants Genot om paarden te betuigen of te trainen.