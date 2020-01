Glibberen en glijden met de schaatsfiets tijdens NK ijsfietsen in Valkenswaard

Twaalfde editie van Slipjacht Waalre: mooi schouwspel voor de volgers en een belevenis voor de deelnemers

7:14 WAALRE - Jagen achter de meute is niet alleen ‘de champagne van de paardensport’, maar ook een traditioneel sfeervol evenement. Voor de twaalfde keer werd zaterdag in Waalre de ‘Nieuwjaarshunt’ verreden en het Stationskoffiehuis was ditmaal het vertrekpunt.