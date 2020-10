Goede hoop dat de basisschool in Borkel en Schaft kan blijven bestaan

Het dorp was met stomheid geslagen toen onderwijsorganisatie Skozok in mei aankondigde dat ze na de zomer van 2021 de stekker er uit zou trekken. De kleine school met slechts vijftig leerlingen zou niet langer levensvatbaar zijn, er moest elk jaar weer geld worden bijgepast.

Onderzoek heeft nu uitgewezen dat er wel degelijk mogelijkheden voor zijn om het onderwijs voor Borkel en Schaft te behouden. Van de verschillende opties die tegen het licht werden gehouden, zijn er twee aangemerkt als ‘realistisch’: óf Skozok zet alsnog het onderwijs in Borkel en Schaft voort, óf Skozok trekt zich terug en een ander schoolbestuur neemt St. Servatius over. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er een oplossing voor de langere termijn wordt gevonden en de school in ieder geval voor tien jaar vooruit kan.

‘Nog geen honderd procent garantie’

Aico Visschers, voorzitter van het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft en betrokken bij het hele proces, beschouwt deze eerste tussenstand als goed nieuws. ,,We hebben nog geen honderd procent garantie dat het goed gaat komen, maar er zijn dus realistische scenario's dat de school kan blijven bestaan. Dat is geruststellend.” Voor het einde van dit jaar moet duidelijk zijn welke kant het opgaat. Daarbij onderzoekt de gemeente ook of nieuwbouw of renovatie van de school kan bijdragen aan het behoud van onderwijs in het dorp.