Golfscores op groot scherm in plaats van bierviltjes; toernooi in Valkenswaard is gegroeid en wil nog meer

VALKENSWAARD - Golfers uit veertien landen zijn deze dagen te vinden op het terrein van de Eindhovensche Golf in Valkenswaard. Ze spelen het Dutch Amateur Championship, dat noodgedwongen een jaartje oversloeg vanwege corona. Nu is het terug, en met meer ambitie dan ooit.

Het begon in 2000 als een soort lustrumcadeautje, een kleinschalig toernooi voor amateurgolfers. Met scores die bijgehouden werden op bierviltjes en deelnemers die na misperen hun bal zelf moesten zien te vinden in het hoge gras.

,,Dat zoeken naar ballen kon hele opstoppingen veroorzaken”, memoreert Cees Collart, die de eerste editie meemaakte als deelnemer, tweede werd, en deze week als één van de honderdtwintig vrijwilligers meehelpt aan alweer de 21ste editie. ,,Alles is tegenwoordig groter, strakker en professioneler.”

Bierviltjes ingeruild voor groot scherm

De scores worden inmiddels getoond op een groot digitaal scherm voor het clubhuis. En bij de meeste holes staan twee spotters, zodat ballen amper nog zoekraken.

Het laat de groei zien van het golftoernooi, dat een paar jaar terug werd omgedoopt van Brabants Open tot Dutch Amateur Championship (DAC), voor een meer internationale uitstraling en aantrekkingskracht. Deze week strijken amateurgolfers uit veertien landen neer op het idyllische stuk golfgrond aan de Eindhovenseweg.

,,We willen bij de beste amateurtoernooien van Europa horen”, spreekt toernooivoorzitter Angèle Willems de torenhoge ambitie uit. De eerstvolgende stap is de B-status verkrijgen, maar hoe dat te bewerkstelligen? ,,Door een toernooi van hoge kwaliteit neer te zetten - met banen in topconditie en een goede organisatie - willen we de beste amateurgolfers op de wereldranglijst (WAGR) binnenhalen. Deelnemers worden hier ontzorgd.“

Wildcard voor prestigieus toernooi

Andere reden om vele kilometers af te leggen voor het DAC, is de hoofdprijs: een wildcard voor het prestigieuze Dutch Open, dat in september plaatsvindt. Verder werft de toernooiorganisatie actief golfers door in contact te staan met internationale golffederaties. ,,Zij willen hun talenten laten doorgroeien tot profs en zoeken trainings- en ervaringsmomenten. Hier kunnen ze zich meten met een internationaal spelersveld.”

Nieuwe toevoeging dit jaar is de Nations Trophy, een prijs voor het best presterende land. ,,Dus als federaties willen winnen, zullen ze hun beste spelers moeten afstaan”, vertelt Timo Klaus, lid van de toernooiorganisatie.

Quote Het absolute noodscena­rio is dat sommige toeschou­wers bij harde regen even in hun eigen auto moeten schuilen Timo Klaus, Mede-organisator Dutch Amateur Championship

Vorig jaar was de baan drie maanden gesloten vanwege corona en ging er een streep door het DAC. Dit jaar worden de coronaregels in acht genomen en zijn er wat aanpassingen, zoals een warme afhaalmaaltijd in plaats van het traditionele buffet. Klaus: ,,Maar het is goed te managen. Het absolute noodscenario is dat sommige toeschouwers bij harde regen even in de eigen auto moeten schuilen.”

Meer aanmeldingen dan ooit

Er zijn meer aanmeldingen dan ooit, dus ook meer afvallers. De vereiste handicap voor de 42 vrouwelijke deelnemers ligt op vijf, bij de 102 mannen op maximaal drie. Publiek kan zich donderdag en vrijdag al de ogen uitkijken (gratis entree) als er achttien holes worden gespeeld. Na de cut is zaterdag de grote finale, met 36 holes.

Meer topamateurgolfers, een kwalitatief steeds sterker toernooi en zodoende ook een hogere status. Dat is de ambitie, de droom. ,,Maar die de Brabantse gastvrijheid blijft altijd behouden”, aldus Willems.