Gouden bruidspaar Hans en Ans van Maurik uit Borkel en Schaft: ‘Nog steeds gelukkig samen’

Vandaag is het precies 50 jaar geleden dat Hans en Ans van Maurik-Kaldenhoven uit Borkel en Schaft elkaar het jawoord gaven. „Onze familie was streng katholiek, en het kerkelijk huwelijk vond pas een jaar later plaats. Maar voor ons telt de datum dat we voor de wet getrouwd zijn”, legt Hans van Maurik uit.

„We denken nu in deze tijd natuurlijk extra vaak terug aan alles wat we hebben meegemaakt, en welke herinneringen we hebben”, vertelt zijn echtgenote. „Zo hadden we het afgelopen week over onze huwelijksreis. Met een tentje drie, vier dagen kamperen in Harderwijk. En regenen dat het deed.”

Het echtpaar krijgt een dochter en heeft inmiddels twee kleinzoons. In de begintijd van het huwelijk werkt Ans, maar ze wordt afgekeurd vanwege reumaklachten. Hans werkt 32 jaar voor een baas en begint op vijftigjarige leeftijd een eigen bedrijf in veiligheid en EHBO. „Met een eigen bedrijf waar ik soms wel zestig tot zeventig uur per week werkte, was het fijn dat mijn vrouw thuis was om op terug te vallen.” Inmiddels is hij gepensioneerd en wordt het bedrijf langzaam overgenomen door hun dochter. „Ik zit nog een klein stukje in het bedrijf en geef af en toe nog scholingen door het hele land.”

Drie jaar is het echtpaar naar Borkel en Schaft verhuisd. Vanuit Nieuwegein ging het op zoek naar een plek met meer rust en natuur. „De kilte neemt toe in de stad”, verklaart Hans. „Het is hier zo anders dan in het midden van het land. Men geeft hier om elkaar. Mensen komen spontaan een praatje maken. Het voelt als een warm bad.”

Na vijftig jaar zijn de twee nog steeds gelukkig met elkaar. „Natuurlijk, de vlinders zijn er niet meer, maar de genegenheid die we voor elkaar voelen zouden we voor geen goud willen missen”, vertelt Hans. „Je moet jezelf kunnen blijven. En we kennen elkaar natuurlijk door en door. Maar uiteindelijk nooit écht helemaal”, besluit Ans lachend.

Volledig scherm Echtpaar Van Maurik - Kaldenhoven © Suzanne Schellens