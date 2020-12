Gouden paar Dubach-de Vries: ‘Elkaar de ruimte gunnen’

Voor ras-Valkenswaardenaar Fred Dubach (75) en de van oorsprong Haagse Joke Dubach-de Vries (78) zijn de grenzen steeds meer vervaagd. Zeven keer zijn ze verhuisd. Vooral Fred heeft over de gehele wereld zaken gedaan. En hun beide kinderen kennen een internationaal huwelijk. ,,Ook mijn grootouders staken vroeger al de grens over. Zij het toen van het eigen dorp.”

Buitenland

Joke was, tot ze kinderen kreeg, werkzaam op een notariskantoor in Eindhoven. Daarna werd het buitenshuis werken bemoeilijkt omdat haar man veel in het buitenland verbleef. Hij was onder meer werkzaam bij Philips in Eindhoven en General Electrics in Bergen op Zoom.