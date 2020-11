Gouden paar Huijbers-Wassink: dansend de liefde gevonden

BORKEL EN SCHAFT - Het echtpaar Huijbers, dat op dinsdag 17 november 50 jaar getrouwd is, woont al hun hele getrouwde leven samen in Borkel en Schaft, ook het dorp waar het stel elkaar 55 jaar geleden leert kennen als Gerard met vrienden gaat dansen in de Zwaan in Borkel. ,,Hij kwam een week later weer terug om te dansen”, vertelt Jo. ,,En toen zei hij dat hij naar ons thuis zou komen.” En dat gebeurde vervolgens ook.