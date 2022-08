Gouden paar Marijke en Martien Brugmans: ‘werken, werken, werken in onze bakkerij’

Voor Marijke en Martien Brugmans-Heesakkers zijn de jaren voorbij gevlogen. Naast het gezin waren ze altijd aan het werk. ,,Sinds we gestopt zijn met de bakkerij, genieten we van en met de kinderen en kleinkinderen.” Op 29 augustus is het vijftig jaar geleden dat ze in het huwelijk traden. Hun trouwdag vieren ze in kleine kring met kinderen en kleinkinderen in Disneyland Parijs.