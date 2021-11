Gouden paar Van Happen-Reijers vieren hun jubileum klein, met koffie en gebak

Aardse Zaken Het elektrici­teits­net van Brabant zit vol, geen capaciteit voor nieuwe projecten: ‘Beeld is niet rooskleu­rig’

EINDHOVEN - Nu zonne- en windparken als paddenstoelen uit de grond schieten, piept en kraakt het Brabantse elektriciteitsnet in zijn voegen. Het gevolg? Op veel plekken is er simpelweg geen capaciteit meer om nieuwe projecten aan te sluiten. ,,En dat is voorlopig nog niet opgelost.”

6 november