Gouden paar Van Moll-Aarts uit Valkenswaard: ‘Vooral samen hobbyen’

Invoegende automobi­list botst na tankbeurt tegen tegemoetko­men­de auto in Valkens­waard

VALKENSWAARD - Een automobilist die na het tanken weer de weg op wilde rijden, is woensdagmiddag bij het invoegen op de Eindhovenseweg in Valkenswaard tegen een andere auto gebotst. De bestuurder en een inzittende van de invoegende wagen zijn in de ambulance nagekeken.

7 december